Після банкрутства Bees Airline все зміниться: які авіакомпанії ще літатимуть з України

Український авіаринок втратив ще одного перевізника. Після банкрутства "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) процедуру неплатоспроможності розпочала Bees Airline – одна з наймолодших українських авіакомпаній.

Чому Bees Airline залишилася без літаків і ресурсів

Bees Airline не витримала випробування війною, проте частина перевізників продовжує працювати за межами країни та готується повернутися після відновлення цивільних польотів, пише Forbes.

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Згідно з матеріалами Господарського суду Києва, 25 червня ТОВ "Біз Ейрлайн" подало заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Фінансовий стан компанії виявився критичним:

кредиторські вимоги перевищують 180 мільйонів гривень;

вартість оборотних активів становить лише близько 22,3 тисячі гривень.

Гендиректор Bees Airline Євгеній Хайнацький повідомив, що у компанії більше немає ані літаків, ані нерухомості. Також перевізник втратив сертифікати, необхідні для виконання комерційних рейсів.

Фактично єдиним майном, яке залишилося у процедурі банкрутства, є офісна техніка. Суд уже призначив арбітражного керуючого, а кредитори мають 30 днів, щоб заявити свої вимоги.

Хто з українських авіакомпаній залишиться після відкриття неба

Банкрутство Bees Airline стало вже другим великим ударом по українській авіації після початку повномасштабної війни. У 2023 році банкрутом визнали МАУ.

Однак кілька українських авіакомпаній продовжують працювати за кордоном і мають шанси повернутися на внутрішній ринок після відновлення польотів. Серед них:

SkyUp Airlines – виконує регулярні та чартерні рейси з Польщі, Румунії та Молдови;

Skyline Express – співпрацює з європейськими туристичними операторами;

Windrose Airlines – продовжує виконувати чартерні перевезення;

YanAir – працює за моделлю "мокрого лізингу" в Африці, коли авіакомпанія надає не лише літак, а й екіпаж, технічне обслуговування та страхування.

Водночас експерти зазначають, що після відкриття українського неба конкуренція буде дуже жорсткою. Авіаційний експерт Богдан Долінце прогнозує, що після відновлення польотів іноземні перевізники можуть одразу зайняти від 50% до 70% українського авіаринку.

Причина – за роки війни українські компанії втратили частину літаків, фінансові можливості та персонал.

Що ще відомо про Bees Airline

Bees Airline розпочала роботу у 2021 році та стала однією з наймолодших українських авіакомпаній. Спочатку перевізник виконував чартерні рейси до Єгипту, а згодом почав відкривати регулярні напрямки.

До кінця 2021 року флот компанії складався з чотирьох літаків Boeing 737-800. Авіакомпанія літала з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона до Туреччини, Греції, Кіпру, Болгарії, Іспанії, Вірменії та Єгипту.

Після початку повномасштабного вторгнення літаки Bees Airline за вимогою лізингодавців були виведені за межі України. Фінансові показники Bees Airline також різко погіршилися.

Коли в Україні відновлять авіасполучення?

У міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби пояснили для 24 Каналу, що поки триває воєнний стан, то мова про відкриття повітряного простору в Україні не йде.

Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу,

– йдеться у коментарі.

Попри це, в міністерстві вже готуються до майбутнього відновлення авіасполучення, зокрема створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для того, щоб напрацювати практичні рішення та план щодо відновлення польотів.