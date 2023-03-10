У Росії знову відкриються магазини Bershka, Zara та Pull&Bear, але під назвою Ecru, DUB та Maag відповідно. Щоправда, відкриття магазинів перенесли через землетруси в Туреччині.

Російські ЗМІ повідомляють, що виробництво одягу організовано у Туреччині та Китаї, тож у зв'язку з землетрусами, відкриття магазинів перенесли на квітень 2023 року.

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Раніше також ширилась інформація, що російський фешн-холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) незабаром виведе на ринок нову мережу магазинів одягу сегмента "Доступний преміум" – Idol.

Нова мережа Idol нібито покликана замінити на ринку бренд Massimo Dutti, що належить компанії Inditex, яка пішла з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Старим співробітникам пропонують повернутись на роботу

Також відомо, що наразі власники нових магазинів обдзвонюють старих співробітників та пропонує повернутися до знайомих приміщень. Зарплатню працівникам підвищувати не планують, тож умови плаці залишаються як і раніше: