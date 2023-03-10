Российские СМИ сообщают, что производство одежды организовано в Турции и Китае, поэтому в связи с землетрясениями открытие магазинов было перенесено на апрель 2023 года.

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Ранее также распространялась информация, что российский фэшн-холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) скоро выведет на рынок новую сеть магазинов одежды сегмента "Доступный премиум" – Idol.

Новая сеть Idol якобы призвана заменить на рынке бренд Massimo Dutti, принадлежащий компании Inditex, ушедшей из России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Старым сотрудникам предлагают вернуться на работу

Также известно, что владельцы новых магазинов обзванивают старых сотрудников и предлагает вернуться в знакомые помещения. Зарплату работникам повышать не планируют, поэтому условия платы остаются по-прежнему: