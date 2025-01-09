В Києві громадяни можуть їздити на таксі безоплатно: кому доступна послуга

Київська міська державна адміністрація запровадила програму "Соціальне таксі". Вона розрахована на громадян, яким складно пересуватись. Учасникам програми доступно до 124 годин на рік для пересування на цьому виді транспорту.

Хто має право скористатись програмою

Програма надає можливість пенсіонерам та маломобільним громадянам безкоштовно користуватися послугами таксі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву юриста Михайла Вулаха в ефірі "Київ24".

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Соціальне таксі призначене для:

людей з інвалідністю (як дорослих, так і дітей);

осіб похилого віку з порушеннями опорно-рухового апарату, які користуються засобами реабілітації;

людей із психічними або інтелектуальними порушеннями;

пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;

інших маломобільних груп населення, які не можуть самостійно пересуватися.

Як скористатися послугою

Подання заяви. Необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із відповідною заявою. Перевірка права. Управління соціального захисту населення проводить перевірку, чи дійсно заявник має право на отримання цієї послуги. Реєстрація в електронній системі. Після підтвердження права людині надають логін і пароль для реєстрації в електронному кабінеті на спеціальному сайті "Соціального таксі". Використання послуги. Після реєстрації можна користуватися таксі в межах річного ліміту — 124 години. Послуги можна отримувати постійно, тимчасово або одноразово.

Програма орієнтована на тих, кому важко самостійно пересуватися або хто потребує сторонньої допомоги. Соціальне таксі допомагає людям вирішувати побутові питання, виходити з дому та відвідувати лікарні або інші важливі установи.

Зверніть увагу! Для отримання додаткової інформації можна відвідати сайт "Соціального таксі" або звернутися до місцевого ЦНАПу.