Хто має право скористатись програмою
Програма надає можливість пенсіонерам та маломобільним громадянам безкоштовно користуватися послугами таксі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву юриста Михайла Вулаха в ефірі "Київ24".
Дивіться також Понад 15 тисяч пенсіонерів будуть обмежені у спецвиплатах у 2025 році
Соціальне таксі призначене для:
- людей з інвалідністю (як дорослих, так і дітей);
- осіб похилого віку з порушеннями опорно-рухового апарату, які користуються засобами реабілітації;
- людей із психічними або інтелектуальними порушеннями;
- пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;
- інших маломобільних груп населення, які не можуть самостійно пересуватися.
Як скористатися послугою
- Подання заяви. Необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із відповідною заявою.
- Перевірка права. Управління соціального захисту населення проводить перевірку, чи дійсно заявник має право на отримання цієї послуги.
- Реєстрація в електронній системі. Після підтвердження права людині надають логін і пароль для реєстрації в електронному кабінеті на спеціальному сайті "Соціального таксі".
- Використання послуги. Після реєстрації можна користуватися таксі в межах річного ліміту — 124 години. Послуги можна отримувати постійно, тимчасово або одноразово.
Програма орієнтована на тих, кому важко самостійно пересуватися або хто потребує сторонньої допомоги. Соціальне таксі допомагає людям вирішувати побутові питання, виходити з дому та відвідувати лікарні або інші важливі установи.
Зверніть увагу! Для отримання додаткової інформації можна відвідати сайт "Соціального таксі" або звернутися до місцевого ЦНАПу.