Після досягнення рекордного рівня: Безос готується продати акції Amazon на 5 мільярдів доларів
4 липня 2024, 15:24Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Засновник та виконавчий директор Amazon Джефф Безос планує реалізувати акції компанії на суму майже 5 мільярдів доларів. А все тому, що акції компанії досягнули рекордного максимуму.
Рекордна ціна акцій Amazon
Про продаж 25 мільйонів акцій свідчить звітність, подана до регуляторних органів США. Під час торгів ціна акцій Amazon досягла історичного максимуму у 200,43 долара.
Читайте також: Від успішного бізнесу до міжнародного розшуку: як заробляв свої статки Костянтин ЖевагоЦікаво! Цього року акції компанії підскочили більш ніж на 30%, випередивши зростання індексу Dow Jones Industrial Average на 4%.
Після виконання плану продажу Безос матиме близько 912 мільйонів акцій Amazon, що становить 8,8% всіх акцій в обігу. У лютому він реалізував акції на суму приблизно 8,5 мільярдів доларів після зростання їх вартості на 80% у 2023 році.Цікаво! Засновник компанії Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки складають 205 мільярдів доларів. Таким чином, з початку року показник виріс на 27,9 мільярда доларів.