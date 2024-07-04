Після досягнення рекордного рівня: Безос готується продати акції Amazon на 5 мільярдів доларів

Засновник та виконавчий директор Amazon Джефф Безос планує реалізувати акції компанії на суму майже 5 мільярдів доларів. А все тому, що акції компанії досягнули рекордного максимуму.

Рекордна ціна акцій Amazon

Про продаж 25 мільйонів акцій свідчить звітність, подана до регуляторних органів США. Під час торгів ціна акцій Amazon досягла історичного максимуму у 200,43 долара.

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! Цього року акції компанії підскочили більш ніж на 30%, випередивши зростання індексу Dow Jones Industrial Average на 4%.

Після виконання плану продажу Безос матиме близько 912 мільйонів акцій Amazon, що становить 8,8% всіх акцій в обігу. У лютому він реалізував акції на суму приблизно 8,5 мільярдів доларів після зростання їх вартості на 80% у 2023 році.