Рекордна ціна акцій Amazon
Про продаж 25 мільйонів акцій свідчить звітність, подана до регуляторних органів США. Під час торгів ціна акцій Amazon досягла історичного максимуму у 200,43 долара.
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Після виконання плану продажу Безос матиме близько 912 мільйонів акцій Amazon, що становить 8,8% всіх акцій в обігу. У лютому він реалізував акції на суму приблизно 8,5 мільярдів доларів після зростання їх вартості на 80% у 2023 році.