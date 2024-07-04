Рекордна ціна акцій Amazon

Про продаж 25 мільйонів акцій свідчить звітність, подана до регуляторних органів США. Під час торгів ціна акцій Amazon досягла історичного максимуму у 200,43 долара.

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Цікаво! Цього року акції компанії підскочили більш ніж на 30%, випередивши зростання індексу Dow Jones Industrial Average на 4%.

Після виконання плану продажу Безос матиме близько 912 мільйонів акцій Amazon, що становить 8,8% всіх акцій в обігу. У лютому він реалізував акції на суму приблизно 8,5 мільярдів доларів після зростання їх вартості на 80% у 2023 році.

Цікаво! Засновник компанії Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки складають 205 мільярдів доларів. Таким чином, з початку року показник виріс на 27,9 мільярда доларів.