Рекордная цена акций Amazon

О продаже 25 миллионов акций свидетельствует отчетность, поданная в регуляторные органы США. Во время торгов цена акций Amazon достигла исторического максимума в 200,43 доллара.

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Интересно! В этом году акции компании подскочили более чем на 30%, опередив рост индекса Dow Jones Industrial Average на 4%.

После выполнения плана продажи Безос будет иметь около 912 миллионов акций Amazon, что составляет 8,8% всех акций в обращении. В феврале он реализовал акции на сумму примерно 8,5 миллиарда долларов после роста их стоимости на 80% в 2023 году.

Интересно! Основатель компании Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире. Его состояние составляет 205 миллиардов долларов. Таким образом, с начала года показатель вырос на 27,9 миллиарда долларов.