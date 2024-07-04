Рекордная цена акций Amazon
О продаже 25 миллионов акций свидетельствует отчетность, поданная в регуляторные органы США. Во время торгов цена акций Amazon достигла исторического максимума в 200,43 доллара.
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После выполнения плана продажи Безос будет иметь около 912 миллионов акций Amazon, что составляет 8,8% всех акций в обращении. В феврале он реализовал акции на сумму примерно 8,5 миллиарда долларов после роста их стоимости на 80% в 2023 году.