Как начинал свой путь олигарх Жеваго

Константин Жеваго несколько лет назад был признан самым молодым миллиардером Европы, по версии Forbes. А по состоянию на 2024 год он входит в список самых богатых украинцев в мире с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.

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В 2023 году его капитал составлял 1,3 миллиарда долларов – за последний год сумма уменьшилась на 100 миллионов долларов.

Напоминаем! В мировом рейтинге миллиардеров от Forbes-2024 Константин Жеваго занимает 2 410 место.

Бизнесмен является основателем группы Ferrexpo, которая занимается производством железной руды в Полтавской области. Как считают, он стал первым, кто вывел одну из своих компаний на основную площадку Лондонской фондовой биржи. Однако на сегодня его капиталы в Ferrexpo арестованы.

Как начинал Жеваго:

Родился в российском поселке Иультин Магаданской области. Но впоследствии переехал в Украину, а именно в городок Днепрорудное Запорожской области.

Начал свой путь в бизнесе в 19 лет, будучи студентом. Сначала он занял должность финансового директора ЗАО "Финансы и кредит", а затем возглавил правление.

Впрочем на этом Константин Жеваго не остановился и впоследствии стал заместителем председателя совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". Именно с этого начались скандальные истории, которые связаны с именем олигарха, например приватизации Полтавского ГОКа.

Интересно! На Жеваго был подан не один судебный иск. Это касалось и компании "Финансов и кредита". Кроме того, миллиардера обвиняли в подкупе судей и незаконном захвате предприятий и тому подобное.

Криминальная жизнь

Еще до начала полномасштабной войны, в 2019 году, против Константина Жеваго было открыто уголовное производство о причастности в хищении 2,5 миллиарда гривен. Впоследствии Жеваго был объявлен в международный розыск.

В 2021 году Интерпол объявил миллиардера в международный розыск уже по делу о растрате 113 миллионов долларов.

Заметьте! В 2022 году Константина Жеваго задержали на элитном французском курорте Куршавеле на запрос Государственного бюро расследований по присвоению имущества банка "Финансы и Кредит" и дальнейшей легализации незаконно полученных денег. Впрочем, Верховный суд Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена.