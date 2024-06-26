Первые шаги в детстве

Один из самых богатых людей Украины Виктор Пинчук начал зарабатывать первые деньги еще в детстве, путем коллекционирования.

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Виктор Пинчук Украинский предприниматель, политик, миллиардер Первые свои деньги я ... коллекционировал! У нас с дедушкой была договоренность, что он мне дает юбилейные рубли - металлические! за хорошее поведение. И он меня премировал, то есть материально мотивировал. Я всегда стремился зарабатывать! Например, в студенческие годы работал лаборантом на пол ставки, потом устроился сторожем на авторемонтном заводе... На ночь брал с собой учебники и делал курсовые. Я там работал и получал от этого удовольствие.

Тогда он зарабатывал к 46 рублям стипендии еще 45. Из-за этого у его матери был настоящий шок.

У нее был шок, она позвонила, чтобы я немедленно шел домой, возвращался, или... чтобы дома не появлялся вообще! Я сказал: "Хорошо, дома я не буду появляться". И повесил трубку. Но это прошло. Естественно, через день-другой мама поняла, что таким методом меня с этого нового пути не собьешь,

– сказал он.

Далее он уехал в стройотряд на Тюмень, где как бетонщик строил свинокомплекс. Вообще он хотел стать врачом-психиатром, но в мединституте не приняли документы, поэтому он поступил в металлургический институт, по специальности "Обработка металла давлением".

Первые существенные деньги

В 1987 году создал "творческий коллектив", который занимался внедрением новых технологий и осваивал производство профильных труб на Могилевском металлургическом заводе.

И вот создали мы коллектив, я впервые поехал на завод в Могилев и сказал: я вам предлагаю работать по системе, как на Западе. Я внедряю технологию, и если она приносит прибыль, я от вас хочу получать в течение нескольких лет семь с половиной процентов от реально принесенной прибыли,

– рассказал он о своем первом миллионе.

Заметьте! Его первым автомобилем была 24-я "Волга", которую он купил для бизнеса.

Если я учился на трубника, то и деньги свои я зарабатывал как трубник. У меня не было никакого капитала, кроме знаний. Знаний предмета работы и знаний людей... Разговоры про "блат" и так далее для меня – полный бред! Я сам стал сначала миллионером, потом мультимиллионером... В результате профессиональной деятельности. И я не распылялся ни на что другое,

– рассказал миллиардер.

В 1990 году, вместе с тестем, своей матерью и женой, он основал инвестиционно-научную группу Interpipe, которую через 7 лет возглавил. Сначала предприятие было дилером газовой компании "Итера", которая занималась импортом туркменского и российского газа. Дело строилось на перепродаже труб: "государственная" и "коммерческая" цены значительно отличались. С годами этот бизнес вырос во много раз.