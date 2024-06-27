Як розпочинав свій шлях олігарх Жеваго

Костянтин Жеваго декілька років тому був визнаний наймолодшим мільярдером Європи, за версією Forbes. А станом на 2024 рік він входить до списку найбагатших українців у світі зі статками в 1,2 мільярда доларів.

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У 2023 році його капітал становив 1,3 мільярда доларів – за останній рік сума зменшилася на 100 мільйонів доларів.

Нагадуємо! У світовому рейтингу мільярдерів від Forbes-2024 Костянтин Жеваго займає 2 410 місце.

Бізнесмен є засновником групи Ferrexpo, яка займається виробництвом залізної руди у Полтавській області. Як вважають, він став першим, хто вивів одну зі своїх компаній на основний майданчик Лондонської фондової біржі. Однак на сьогодні його капітали у Ferrexpo заарештовані.

Як розпочинав Жеваго:

Народився в російському селищі Іультін Магаданської області. Але згодом переїхав в Україну, а саме в містечко Дніпрорудне Запорізької області.

Розпочав свій шлях в бізнесі у 19 років, бувши студентом. Спочатку він обійняв посаду фінансового директора ЗАТ "Фінанси та кредит", а потім очолив правління.

Втім на цьому Костянтин Жеваго не зупинився і згодом став заступником голови ради ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Саме з цього розпочалися скандальні історії, які пов'язані з ім'ям олігарха, як-от приватизації Полтавського ГЗК.

Цікаво! На Жеваго було подано не один судовий позов. Це стосувалося і компанії "Фінансів та кредиту". Крім того, мільярдера звинувачували у підкупі суддів та незаконному захопленні підприємств тощо.

Кримінальне життя

Ще до початку повномасштабної війни, у 2019 році, проти Костянтина Жеваго було відкрите кримінальне впровадження щодо причетності у розкраданні 2,5 мільярда гривень. Згодом Жеваго було оголошено у міжнародний розшук.

У 2021 році Інтерпол оголосив мільярдера у міжнародний розшук вже по справі щодо розтрат 113 мільйонів доларів.

Зауважте! У 2022 році Костянтина Жеваго затримали на елітному французькому курорті Куршевелі на запит Державного бюро розслідувань щодо присвоєння майна банку "Фінанси та Кредит" та подальшої легалізації незаконно одержаних грошей. Втім Верховий суд Франція відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена.