Як розпочинав свій шлях олігарх Жеваго
Костянтин Жеваго декілька років тому був визнаний наймолодшим мільярдером Європи, за версією Forbes. А станом на 2024 рік він входить до списку найбагатших українців у світі зі статками в 1,2 мільярда доларів.
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У 2023 році його капітал становив 1,3 мільярда доларів – за останній рік сума зменшилася на 100 мільйонів доларів.
Бізнесмен є засновником групи Ferrexpo, яка займається виробництвом залізної руди у Полтавській області. Як вважають, він став першим, хто вивів одну зі своїх компаній на основний майданчик Лондонської фондової біржі. Однак на сьогодні його капітали у Ferrexpo заарештовані.
Як розпочинав Жеваго:
- Народився в російському селищі Іультін Магаданської області. Але згодом переїхав в Україну, а саме в містечко Дніпрорудне Запорізької області.
- Розпочав свій шлях в бізнесі у 19 років, бувши студентом. Спочатку він обійняв посаду фінансового директора ЗАТ "Фінанси та кредит", а потім очолив правління.
- Втім на цьому Костянтин Жеваго не зупинився і згодом став заступником голови ради ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Саме з цього розпочалися скандальні історії, які пов'язані з ім'ям олігарха, як-от приватизації Полтавського ГЗК.
Кримінальне життя
Ще до початку повномасштабної війни, у 2019 році, проти Костянтина Жеваго було відкрите кримінальне впровадження щодо причетності у розкраданні 2,5 мільярда гривень. Згодом Жеваго було оголошено у міжнародний розшук.
У 2021 році Інтерпол оголосив мільярдера у міжнародний розшук вже по справі щодо розтрат 113 мільйонів доларів.