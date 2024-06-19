Хто з українців потрапив до рейтингу найбагатших

До світового рейтингу доларових мільярдерів від Forbes-2024 увійшли 5 громадян України. Серед них Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новінський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов.

До теми Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей світу: яке місце у списку він зайняв

Найвище місце серед українців у списку мільярдерів світу займає власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 4 мільярди доларів, що на 1,7 мільярда доларів менше ніж торік. Ахметов посідає 785 місце у рейтингу.

Зауважте! Під час повномасштабного вторгнення російські війська знищили заводи, що належали гірничодобувній та металургійній компанії "Метінвест", зокрема відомий металургійний комбінат "Азовсталь".

Після Ахметова другим найбагатшим українцем став Віктор Пінчук, власник групи "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia, яка володіє 6 телеканалами. У рейтингу мільярдер посів 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів, які скоротилися за минулий рік на 100 мільйонів доларів.

власник групи "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia, яка володіє 6 телеканалами. У рейтингу мільярдер посів 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів, які скоротилися за минулий рік на 100 мільйонів доларів. Третім найбагатшим українцем став власник Smart Holding Group – Вадим Новинський. Він зайняв 2 410 місце зі статками в 1,2 мільярда доларів (-200 мільйонів доларів).

Цікаво! Вадим Новинський – росіянин, який отримав українське громадянство у 2013 році. Крім того, він вважався одним із найбільш дружніх мільярдерів до Путіна.

Виконавчий директор Ferrexpo та колишній власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго також потрапив у рейтинг, розділивши статки та місце з Вадимом Новинським. За рік статки Жеваго скоротилися на 100 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Костянтин Жеваго є фігурантом кількох кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань. Крім того, у 2022 році мільярдера було затримано на французькому гірськолижному курорті Куршевель за запитом України. Втім французький суд відмовив у подальшій екстрадиції.

Останнім українцем, який потрапив у рейтинг, став один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов зі статками в 1 мільярд доларів (-100 мільйонів доларів за рік). Він посів 2 692 місце.

До речі! Серед власників групи "Приват", крім Боголюбова, є бізнесмени Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Раніше група володіла банком "Приватбанк", який націоналізували у 2016 році.