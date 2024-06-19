Хто з українців потрапив до рейтингу найбагатших
До світового рейтингу доларових мільярдерів від Forbes-2024 увійшли 5 громадян України. Серед них Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новінський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов.
До теми Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей світу: яке місце у списку він зайняв
- Найвище місце серед українців у списку мільярдерів світу займає власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 4 мільярди доларів, що на 1,7 мільярда доларів менше ніж торік. Ахметов посідає 785 місце у рейтингу.
- Після Ахметова другим найбагатшим українцем став Віктор Пінчук, власник групи "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia, яка володіє 6 телеканалами. У рейтингу мільярдер посів 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів, які скоротилися за минулий рік на 100 мільйонів доларів.
- Третім найбагатшим українцем став власник Smart Holding Group – Вадим Новинський. Він зайняв 2 410 місце зі статками в 1,2 мільярда доларів (-200 мільйонів доларів).
- Виконавчий директор Ferrexpo та колишній власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго також потрапив у рейтинг, розділивши статки та місце з Вадимом Новинським. За рік статки Жеваго скоротилися на 100 мільйонів доларів.
- Останнім українцем, який потрапив у рейтинг, став один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов зі статками в 1 мільярд доларів (-100 мільйонів доларів за рік). Він посів 2 692 місце.