Кто из украинцев попал в рейтинг самых богатых

В мировой рейтинг долларовых миллиардеров от Forbes-2024 вошли 5 граждан Украины. Среди них Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов.

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Самое высокое место среди украинцев в списке миллиардеров мира занимает владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов. Его состояние оценили в 4 миллиарда долларов, что на 1,7 миллиарда долларов меньше чем в прошлом году. Ахметов занимает 785 место в рейтинге.

Заметьте! Во время полномасштабного вторжения российские войска уничтожили заводы, принадлежавших горнодобывающей и металлургической компании "Метинвест", в частности известный металлургический комбинат "Азовсталь".

После Ахметова вторым самым богатым украинцем стал Виктор Пинчук, владелец группы "Интерпайп", производящей трубы и железнодорожные колеса, и медиагруппа StarLightMedia, которая владеет 6 телеканалами. В рейтинге миллиардер занял 1 623 место с состоянием в 2 миллиарда долларов, которые сократились за прошлый год на 100 миллионов долларов.

владелец группы "Интерпайп", производящей трубы и железнодорожные колеса, и медиагруппа StarLightMedia, которая владеет 6 телеканалами. В рейтинге миллиардер занял 1 623 место с состоянием в 2 миллиарда долларов, которые сократились за прошлый год на 100 миллионов долларов. Третьим самым богатым украинцем стал владелец Smart Holding Group – Вадим Новинский. Он занял 2 410 место с состоянием в 1,2 миллиарда долларов (-200 миллионов долларов).

Интересно! Вадим Новинский – россиянин, который получил украинское гражданство в 2013 году. Кроме того, он считался одним из самых дружественных миллиардеров к Путину.

Исполнительный директор Ferrexpo и бывший владелец банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго также попал в рейтинг, разделив состояние и место с Вадимом Новинским. За год состояние Жеваго сократилось на 100 миллионов долларов.

Обратите внимание! Константин Жеваго является фигурантом нескольких уголовных производств Государственного бюро расследований. Кроме того, в 2022 году миллиардер был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевель по запросу Украины. Впрочем, французский суд отказал в дальнейшей экстрадиции.

Последним украинцем, который попал в рейтинг, стал один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов с состоянием в 1 миллиард долларов (-100 миллионов долларов за год). Он занял 2 692 место.

Кстати! Среди владельцев группы "Приват", кроме Боголюбова, есть бизнесмены Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Ранее группа владела банком "Приватбанк", который национализировали в 2016 году.