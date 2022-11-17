Рівень безробіття в Україні впав до рекордного мінімуму: як це пов'язано з мобілізацією

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних громадян в Україні продовжує зменшуватись. У листопаді їх налічується 239 тисяч осіб, хоча ще у червні було 316 тисяч.

Нинішній показник є рекордно малим не лише для періоду повномасштабної війни, але й за увесь час обліку безробітних, починаючи з 2003 року. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

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Як загальна мобілізація вплинула на показник

Нардеп припускає, що зменшення кількості заявок на офіційну реєстрацію безробіття з боку чоловіків знижується через вплив фактору загальної мобілізації населення.

Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник упав порівняно з іншими місяцями війни навіть окремо щодо жінок,

– зауважив Железняк.

Водночас, за даними народного обранця, у листопаді скоротилося також навантаження на одне робоче місце. Так, на одну вакантну посаду всередині країни претендує 7 кандидатів. Показник відповідає рівню грудня 2021 року й є на 46% меншим, ніж у червні поточного року.

Зазначимо, що Железняк наводить офіційні дані по безробіттю від Держстату. Водночас, Нацбанк у своєму інфляційному звіті прогнозує, що у першій половині 2023 року рівень безробіття в Україні перетне позначку у 35%, а його зниження до 18,2% очікується лише у 2024 році.

Нагадаємо, що в Україні стартувала ініціатива "Армія відновлення", за якою безробітних залучають до суспільно корисних робіт й виплачують їм зарплату у розмірі 6 700 гривень і більше. Станом на 15 листопада, таким чином працевлаштували 1 036 громадян у 5 областях нашої держави.