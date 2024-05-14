Anglo American вдруге відхилила пропозицію BHP: за яку суму хотіли поглинути компанію

Anglo American відхилила переглянуту пропозицію найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP щодо придбання компанії. Раніше вони відмовилися від першої пропозиції.

Яка сума угоди

Anglo American Plc відхилила вже другу пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів. Своєю чергою BHP заявила, що її переглянута пропозиція була структурована так само як і початкова, але надала б акціонерам Anglo більшу частку в BHP.

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BHP висунула переглянуту пропозицію раді директорів Anglo American, яка, на наше глибоке переконання, була б взаємовигідною для BHP та акціонерів Anglo American. Ми розчаровані тим, що ця друга пропозиція була відхилена,

– повідомив виконавчий директор BHP Майк Генрі.

Оновлена угода являла б собою 15-відсоткове збільшення коефіцієнта обміну при злитті, що призвело б до зростання загальної частки власності акціонерів Anglo American в об'єднаній групі до 16,6% з попередніх 14,8% у першій пропозиції BHP.

Що ще відомо про угоду

У квітні цього року найбільший у світі гірничодобувний концерн BHP Group висунув пропозицію про придбання всіх акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.

Anglo American Plc відхилила пропозицію про злиття від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group на суму 39 мільярдів доларів, вважаючи, що вона значно недооцінює компанію.

Відмова Anglo була широко очікуваною. Експерти та певна частина інвесторів Anglo вбачали, що пропозиція від BHP була меншою, ніж та вартість, яка могла б залучити цього ветерана гірничої промисловості до переговорів.

Об'єднання з Anglo забезпечило BHP близько 10% світової пропозиції мідних рудників перед очікуваним дефіцитом, який, за прогнозами багатьох аналітиків ринку, призведе до різкого зростання цін.