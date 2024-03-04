Український бізнес готовий виготовляти більше мільйона дронів на рік, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що українська промисловість має потенціал виробляти більше ніж 1 мільйон дронів щорічно. За його словами, у 2024 році Україна значно посилила своє власне виробництво в оборонній галузі, особливо в контексті виготовлення дронів.

Ще більше дронів

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, торік президент Володимир Зеленський ставив за мету для бізнесу виготовити мільйон дронів упродовж року. Втім, Шмигаль переконаний, що бізнес виготовить навіть більше від поставленої цілі.

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Держава планує закуповувати весь обсяг виробництва для потреб Сил безпеки та оборони країни. В бюджеті на ці цілі вже виділено близько 40 мільярдів гривень, і ця сума буде збільшуватися.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Понад 40 мільярдів виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати власне в Україні й контрактувати українських виробників.

! 19 грудня 2023 року Президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна планує виготовити мільйон дронів наступного року. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров підкреслив, що країна обладнана необхідними технічними можливостями для виробництва 1 мільйона FPV-дронів або навіть більше протягом року.

Нині кількість українських компаній, які займаються виробництвом дронів, зросла до 200.