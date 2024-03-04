Еще больше дронов
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в прошлом году президент Владимир Зеленский ставил цель для бизнеса изготовить миллион дронов в течение года. Впрочем, Шмыгаль убежден, что бизнес изготовит даже больше поставленной цели.
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Государство планирует закупать весь объем производства для нужд Сил безопасности и обороны страны. В бюджете на эти цели уже выделено около 40 миллиардов гривен, и эта сумма будет увеличиваться.
Более 40 миллиардов выделили на закупку дронов и будем продолжать выделять эти средства. Сейчас довольно значительные средства выделяем для закупок у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, которые выделяются на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно в Украине и контрактовать украинских производителей.
Сейчас количество украинских компаний, которые занимаются производством дронов, выросло до 200.