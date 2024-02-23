Мощный сбор на дроны Sea Baby
Платформа UNITED24 вместе с Monobank, Лаченом и Стерненко объявили новый масштабный сбор. Его цель – собрать 297,5 миллиона гривен на 35 морских лодок СБУ Sea Baby. 24 Канал рассказывает, какие бизнесы уже присоединились к сбору и какой размер их взносов.
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Легендарные корабли уже поразили 9 судов российских оккупантов в Черном море и Крымский мост. За взнос в 8,5 миллионов гривен можно дать одной из лодок имя. Кстати, сделать донат на банк можно по ссылке.
Сколько украинский бизнес донатит на Sea Baby
Первый крупный вклад сделала "Новая почта". Компания перечислила на банк 1 миллион гривен. Впоследствии UNITED24 сообщил о 500 тысячах гривен от сети аптек АНЦ. Вскоре еще по 1 миллиону гривен перевели Enjoy the wood и INTERTOP.
Первый именной дрон принадлежит компании "Котыгорошко", она сделала взнос на 8,5 миллиона гривен. Лодку назвали так же как и компанию.
Следующий крупный игрок, который присоединился к сбору – Аккордбанк. Размер доната – 1 миллион гривен. Не остался в стороне сбора и Uklon, от него на банк пришли 5 миллионов гривен. К нему присоединились компания Инсайдер UA: с донатом в 3,5 миллиона гривен, поэтому они также получили возможность дать имя одному из дронов.
Свой вклад в страшный сон российского флота в размере 1 миллиона гривен сделал VARUS. Еще полмиллиона гривен поступило от STUDY.UA. Отметку в 50 миллионов гривен удалось преодолеть очень быстро.
Третий именной дрон будет посвящен Фавбету. Компания сделала взнос в 10 миллионов гривен и назвала лодку "Фаворит". Сразу после этого донат в 500 тысяч гривен сделала компания Laba Group. Столько же задонатила сеть семейных магазинов ДЕЛВИ. Отметку в 100 миллионов гривен удалось пересечь буквально за день.
Мощный толчок донатом в 40 миллионов гривен сбора дал Monobank. Компания также имеет возможность дать имя одной из лодок, которые нанесли бешеный удар российскому флоту. Интернет-издание Блыскавка также поддержало сбор донатом в 1 миллион гривен. Поэтому, осталось совсем немного, чтобы пересечь экватор в 150 миллионов гривен.
Сбор продолжается, и украинцев и предпринимателей призывают активно участвовать в сборе, чтобы российские оккупанты отправили свои военные корабли как можно дальше от Черного моря.