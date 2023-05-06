Криптобіржа Binance може допомагати Росії обходити санкції: розслідування США

Російські окупанти не втомлюються шукати шляхи обходу санкцій. Криптовалюти – один з них, показало розслідування Мін'юсту Сполучених штатів Америки.

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance раніше повідомляла, що закрила для росіян перекази та виведення грошей, аби дотримуватися американського та міжнародного законодавства. Як з'ясувало слідство, заяви компанії можуть не мати з реальністю нічого спільного.

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Мін'юст США викрив Binance у співпраці з росіянами

Відділ нацбезпеки Мін'юсту США почав розслідування щодо Binance. Зокрема, компанію підозрюють у тому, що вона могла допомагати російським окупантам обходити накладені США санкції.

Наразі Мін'юст США розслідує, чи могли Binance або посадові особи, які причетні до компанії і могли діяти у власних інтересах, порушувати санкції та допомагати росіянам. Сама ж криптобіржа запевняє, що дотримується усіх міжнародних правил та заблокувала усі операції росіян, як від неї того вимагають закони.

Також відомо, що Binance намагається вирішити попередні скарги Мін'юсту, які стосуються співпраці з ще однією підсанкційною країною – Іраном. Звинувачення схоже: іранці користувалися криптобіржею для обходу санкцій, поки США не почали дуже жорстко контролювати дотримання законодавства найбільшою криптобіржею у світі.