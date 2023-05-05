Raiffeisen Bank International вже понад рік отримував вимоги щодо припинення своєї діяльності у Росії. Керівництво банку скрутно хитало головою, робило гучні заяви про вихід з Росії та запевняло, що втілить своє рішення як тільки знайде для цього відповідний механізм. Як з'ясувалося, це все було елементарним затягуванням часу.

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Зростання прибутків Raiffeisen Bank

Разом із черговими запевненнями про вихід з російського ринку австрійський банк прозвітував, що його прибуток на території окупантів збільшився втричі. Звісно, цю заяву в банку зробили поряд із запевнення про "пошук рішення щодо виходу з Росії".

Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в Росії,

– йдеться у заяві.

Втім, очікувати швидкого виходу Райффайзену з Росії не доведеться, адже лише за рік прибутки банку зросли з 96 мільйонів євро до 301 мільйона. Скоріш за все, пошук "рішення" затягнеться на тривалий період, адже навряд чи банк відмовиться від амбіції перевершити власний стрибок.

На користь цього припущення говорить і той факт, що прибуток з території Росії склав 40% від усього доходу Райффайзену у минулому кварталі. Минулого року він генерував понад половину, тому відмовлятися від такої великої частки австрійський банк не захоче.

Зазначимо, що Raiffeisen Bank International вже перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни. Також перевірку діяльності банку у Росії розпочав санкційний орган США.