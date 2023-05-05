Raiffeisen Bank International уже больше года получал требования по прекращению своей деятельности в России. Руководство банка тяжело качало головой, делало громкие заявления о выходе из России и уверяло, что воплотит свое решение, как только найдет для этого соответствующий механизм. Как выяснилось, это все было элементарной затяжкой времени.

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Рост доходов Raiffeisen Bank

Вместе с очередными заверениями о выходе с российского рынка австрийский банк отчитался, что его прибыль на территории оккупантов увеличилась втрое. Конечно, это заявление в банке сделали наряду с заверением "поиска решения по выходу из России".

Группа продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России,

– говорится в заявлении.

Впрочем, ожидать скорого выхода Райффайзена из России не придется, ведь только за год доходы банка выросли с 96 миллионов евро до 301 миллиона. Скорее всего, поиск "решения" затянется на длительный период, ведь вряд ли банк откажется от амбиции превзойти собственный скачок.

В пользу этого предположения говорит и тот факт, что прибыль с территории России составила 40% от всего дохода Райффайзена в прошлом квартале. В прошлом году он генерировал более половины, поэтому отказываться от столь большой доли австрийский банк не захочет.

Отметим, что Raiffeisen Bank International уже находится в списке международных спонсоров войны. Также проверку деятельности банка в России начал к санкционный орган США.