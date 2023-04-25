Чи можна вести бізнес без реєстрації ФОП: штрафи та наслідки

Останніми роками досить багато українців займаються підприємницькою діяльністю й найперше питання: що буде якщо не реєструвати ФОП і який штраф потім доведеться заплатити. Про це 24 Канал поспілкувався з бухгалтером, щоб з'ясувати всі деталі.

Штрафи та наслідки, якщо не зареєструвати ФОП

Бухгалтер Михайло Смокович зауважує, що особисто знає багато людей, які продають товари через інтернет, займаються рукоділлям, чи надають якісь побутові послуги, без реєстрації ФОП. Просто приймають кошти готівкою чи на свою карту фізичної особи. І працювати таким чином вдається достатньо довго.

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Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Проте це є порушенням за яке передбачена відповідальність. Почнемо з того, що можна отримати штраф в розмірі від 17 000 до 85 000 гривень за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Цей штраф передбачений статтею 165 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Бухгалтер додає, що отримати вище згаданий штраф не так вже й просто, якщо у вас нема вивіски по якій можна зайти до закладу/кабінету з вулиці. Адже ці штрафи зазвичай так і виписуються. Йшли вулицею, побачили магазин, а там продають без оформлення – штраф. Та й з такими випадками надзвичайно рідко стикаємось.

Та цей штраф це не єдине, чого варто остерігатись. Адже всі хто працює без офіційної реєстрації – не сплачують зі свого доходу податки. А за це відповідальність може бути значно серйознішою,

– підкреслює він.

Порахуймо на практиці який штраф можна отримати

Візьмемо такий випадок, я продаю через інтернет постільну білизну. В місяць оборот 20 000 гривень. Мій дохід – 30%. Що в грошах – 6 000 гривень. Ніби й не багато і бізнесом не назвеш. Навіщо оформляти ФОП?

Що відбудеться якщо податкова дізнається по таку діяльність? Беремо термін позивної давності 3 роки, і рахуємо дохід за цей період – 3 роки * 12 міс * 20 000 гривень обороту = 720 000 гривень.

З цієї суми податкова донарахує 18% ПДФО (129 600 гривень) та 1,5% військового збору (10 800 гривень) + штраф за невчасну сплату податку 20% (25 920). І це окрім адміністративних штрафів.

Чому багато українців працюють не оформляючи ФОП

Михайло Смокович вважає, що в Україні багато людей працюють без оформлення, скоріше за все, через те, що не знають про наслідки, бо ні від кого про них не чули, адже подібні справи на зараз є достатньо не частими.

Все через те, що податкова наша майже не має інструментів контролю. В банках діє банківська таємниця, а інформація по наших рахунках може передаватись в податкову тільки по запиту суду. Навіть якщо банки державні. Нова пошта також не спішить ділитись інформацією,

– пояснює він.

Тож майже єдиним способом для податкової дізнатись про ведення незареєстрованої господарської діяльності – скарга покупця чи клієнта. Не погодились на повернення товару, надали неякісну послугу і відмовились повертати кошти, виник конфлікт з покупцем/клієнтом, не надали можливість розрахуватись через POS-термінал – отримали скаргу і перевірку.

А якщо отримуєш кошти на рахунок чи через нову пошту – інформація про ваші транзакції зберігається майже вічно та працює доказом порушення.

Тому слід задуматись про офіційну роботу через реєстрацію ФОПа, по якому в Україні найнижчі податки в Європі і найпростіша робота. Реєстрація онлайн через Дію за 15 хвилин, подача звітності в електронці, контроль та сплата податків онлайн,

– наголошує він.

Чинні податки для ФОПів

За даними Vkursi , у 2022 році в Україні було зареєстровано 201 295 ФОПів, з яких 69% через Дію.

Нагадаємо, що розмір податків для підприємців в Україні прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які складають 6 700 гривень та 2 589 гривень відповідно.

ФОП 1 групи:

ЄСВ – 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 268,40 гривень на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

ЄСВ становитиме 1474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);

єдиний податок – 1340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи: