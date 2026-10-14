Нові правила для бізнесу: що треба зробити до 4 грудня, аби працювати під час тривог

Українські підприємства та установи мають до 4 грудня 2026 року подбати про доступ працівників і відвідувачів до укриттів або безпечних просторів. Це одна з умов продовження роботи під час повітряної тривоги жовтого рівня.

Що потрібно зробити бізнесу до 4 грудня

Тримісячний перехідний період для бізнесу розпочався 4 вересня 2026 року, коли набула чинності постанова №1092, і триватиме до 4 грудня.

Після цієї дати підприємства, які вже мають захисні споруди, постійні чи тимчасові укриття або розташовані в будівлях подвійного призначення, зможуть продовжувати роботу у звичайному режимі під час жовтого рівня загрози.

При цьому бізнесу не обов'язково будувати окреме укриття: можна облаштувати безпечний простір безпосередньо в будівлі. До визначеного терміну підприємствам варто:

перевірити, чи є в будівлі укриття або місце, яке можна облаштувати як безпечний простір;

забезпечити доступ до нього працівникам і відвідувачам;

організувати роботу відповідно до вимог безпеки;

подбати про маркування закладу, щоб люди розуміли, чи є в ньому укриття або безпечний простір.

Як працюватиме нова система повітряних тривог

Уряд запровадив розподіл повітряних тривог за рівнями небезпеки. Система передбачає два рівні:

Жовтий: загроза атаки дронів. За дотримання вимог безпеки підприємства можуть продовжувати роботу. Червоний: підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. Робота підприємств та установ має зупинятися, а люди повинні перейти в укриття.

Уряд пояснює зміни необхідністю поєднати безпеку людей із можливістю економіки працювати за менш небезпечних умов.



