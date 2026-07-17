Кремль добиває бізнес: тисячі компаній Росії наближаються до дефолту

Малий і середній бізнес у Росії стрімко втрачає фінансову стійкість. Через високі кредитні ставки, падіння прибутків і затримки платежів підприємства дедалі частіше не можуть обслуговувати свої борги.

Чому бізнес масово не може платити

Така тенденція вже створює серйозні ризики не лише для бізнесу, а й для банківської системи Росії, пише СЗРУ.

Станом на 1 травня 2026 року майже 16,7% із близько 600 тисяч російських підприємств малого та середнього бізнесу, які мають кредити, вже прострочили платежі. Загальний обсяг проблемної заборгованості сягнув 8,14 мільярдів доларів і продовжує збільшуватися.

Найгірша ситуація склалася серед мікробізнесу, однак погіршення кредитної дисципліни вже охопило також малі та середні компанії.

Фінансовий стан підприємств погіршується одразу через кілька факторів. Серед основних причин:

скорочення прибутків;

дорогі кредити;

жорсткіші вимоги банків до позичальників;

зростання боргового навантаження;

затримки розрахунків між компаніями.

У результаті багато підприємств змушені оформлювати нові кредити не для розвитку, а лише для того, щоб підтримувати поточну діяльність.

Реструктуризація не працює: банки схвалюють лише близько 40% звернень, тож більшість позичальників не може ані зменшити платежі, ані розтягнути строки погашення, що лише наближає їх до дефолту,

– повідомляє розвідка.

Криза може перекинутися на банки

Аналітики прогнозують, що у 2026 році проблеми малого та середнього бізнесу стануть окремим фактором ризику для банківської системи Росії.

Зростання кількості проблемних кредитів змусить банки формувати більші резерви та ще більше скорочувати кредитування. Це, своєю чергою, посилить дефіцит оборотних коштів у підприємств, що лише прискорить нову хвилю дефолтів і створить замкнене коло фінансових проблем для російської економіки.

Економіка Росії "ляже" повністю: що відомо

Колишній Постійний представник України при ООН та експосол України у США Володимир Єльченко в етері 24 Каналу розповів, що одним із найвразливіших місць російської економіки може бути банківська система.

Він навів оцінку відомого російського економіста, який давно живе за межами країни: близько 90% програмного забезпечення банків у Росії має американське походження. Якщо доступ до нього перекрити, Москві знадобиться час на пошук китайських замінників.

Такий удар був би значно серйознішим за проблеми з бензином, які вже спостерігають у Росії. Можливості для сильнішого тиску залишаються, однак західні партнери досі не наважилися перейти від поступових обмежень до рішень, здатних паралізувати ключові сфери російської економіки.