Почему бизнес массово не может платить

Такая тенденция уже создает серьезные риски не только для бизнеса, но и для банковской системы России, пишет СЗРУ.

По состоянию на 1 мая 2026 года почти 16,7% из около 600 тысяч российских предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих кредиты, уже просрочили платежи. Общий объем проблемной задолженности достиг 8,14 миллиардов долларов и продолжает расти.

Наихудшая ситуация сложилась в сфере микробизнеса, однако ухудшение кредитной дисциплины уже затронуло также малые и средние компании.

Финансовое положение предприятий ухудшается сразу по нескольким факторам. Среди основных причин:

сокращение доходов;

дорогие кредиты;

более жесткие требования банков к заемщикам;

рост долговой нагрузки;

задержки расчетов между компаниями.

В результате многие предприятия вынуждены оформлять новые кредиты не для развития, а лишь для того, чтобы поддерживать текущую деятельность.

Реструктуризация не работает: банки одобряют лишь около 40% обращений, поэтому большинство заемщиков не может ни уменьшить платежи, ни растянуть сроки погашения, что лишь приближает их к дефолту,

– сообщает разведка.

Кризис может перекинуться на банки

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году проблемы малого и среднего бизнеса станут отдельным фактором риска для банковской системы России.

Рост количества проблемных кредитов заставит банки формировать более значительные резервы и еще больше сокращать кредитование. Это, в свою очередь, усугубит дефицит оборотных средств у предприятий, что лишь ускорит новую волну дефолтов и создаст замкнутый круг финансовых проблем для российской экономики.

Экономика России "ляжет" полностью: что известно

Бывший постоянный представитель Украины при ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала рассказал, что одним из самых уязвимых мест российской экономики может быть банковская система.

Он привел оценку известного российского экономиста, который давно живет за пределами страны: около 90% программного обеспечения банков в России имеет американское происхождение. Если доступ к нему перекрыть, Москве понадобится время на поиск китайских заменителей.

Такой удар был бы гораздо серьезнее, чем проблемы с бензином, которые уже наблюдаются в России. Возможности для более сильного давления остаются, однако западные партнеры до сих пор не решились перейти от постепенных ограничений к мерам, способным парализовать ключевые сферы российской экономики.