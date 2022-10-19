Скорочення штату: чи планує бізнес звільняти працівників

Найпесимістичніші оцінки в підприємств щодо скорочення штату у добувної промисловості. Також бізнес очікує, що буде витрачати на зарплату працівників зростуть.

Чи планує бізнес скорочувати штат

Бізнес у липні – вересні дещо покращив оцінки майбутнього розвитку своїх підприємств. Що стосується прогнозу скорочення кількості працівників на підприємствах, то бізнес очікує, що це відбуватиметься дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив "мінус" 25.5% (у березні – червні – "мінус" 29.0%).

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Респонденти підприємств (бізнес який брав участь в опитуванні НБУ – 24 канал) усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах,

– йдеться у звіті НБУ.

Виплати зарплати

Бізнес під час опитування НБУ щодо ділових очікувань зауважив, що у липні – вересні підвищив очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 33.5% порівняно з 17.5% у березні – червні.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс у липні – вересні, однак оцінки за всіма його складовими залишаються негативними, водночас відбулося їх пом’якшення, найсуттєвіше – щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. Послаблення негативних очікувань спостерігається в підприємств переважної більшості областей і видів діяльності.