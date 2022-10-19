Планирует ли бизнес сокращать штат

Бизнес в июле – сентябре несколько улучшил оценки будущего развития своих предприятий. Что касается прогноза сокращения количества работников на предприятиях, то бизнес ожидает, что это будет происходить несколько более низкими темпами: баланс ответов составлял "минус" 25.5% (в марте – июне – "минус" 29.0%).

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Респонденты предприятий (бизнес участвовавший в опросе НБУ – 24 канал) всех видов деятельности ожидают уменьшения количества работников на своих предприятиях,

– говорится в отчете НБУ.

Выплаты зарплаты

Бизнес в ходе опроса НБУ относительно деловых ожиданий отметил, что в июле – сентябре повысил ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 33.5% по сравнению с 17.5% в марте – июне.

Обратите внимание! Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос в июле – сентябре, однако оценки по всем его составляющим остаются отрицательными, в то же время произошло их смягчение, наиболее существенно – относительно общих объемов реализации продукции собственного производства. Ослабление негативных ожиданий наблюдается у предприятий подавляющего большинства областей и видов деятельности.