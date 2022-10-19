Чи планує бізнес скорочувати штат
Бізнес у липні – вересні дещо покращив оцінки майбутнього розвитку своїх підприємств. Що стосується прогнозу скорочення кількості працівників на підприємствах, то бізнес очікує, що це відбуватиметься дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив "мінус" 25.5% (у березні – червні – "мінус" 29.0%).
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Респонденти підприємств (бізнес який брав участь в опитуванні НБУ – 24 канал) усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах,
– йдеться у звіті НБУ.
Виплати зарплати
Бізнес під час опитування НБУ щодо ділових очікувань зауважив, що у липні – вересні підвищив очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 33.5% порівняно з 17.5% у березні – червні.