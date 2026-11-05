Тривоги паралізують роботу, а пальне дорожчає: настрої бізнесу впали до найгіршого рівня

Український бізнес дедалі песимістичніше оцінює перспективи своєї діяльності. У жовтні показник ділових очікувань опустився до найнижчого рівня з літа 2024 року, коли підприємства потерпали від тривалих відключень електроенергії.

Що вплинуло на настрої бізнесу

У жовтні сезонно скоригований індекс очікувань ділової активності знизився до 45,8. Значення нижче 50 свідчить про те, що негативні очікування підприємців переважають позитивні, а отже, бізнес гірше оцінює перспективи своєї роботи, свідчать дані Центру економічної стратегії.

Серед причин погіршення настроїв підприємців аналітики називають одразу кілька чинників:

посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру, підприємства, склади та логістичні об'єкти;

повернення відключень електроенергії;

подорожчання пального;

обмеження експорту через блокування портів;

нестачу кваліфікованих працівників.

Окремо у Центрі економічної стратегії звернули увагу на вплив повітряних тривог на роботу компаній.

З середини серпня Росія посилила повітряні атаки на Київ у денний час – період найбільшої ділової активності. Денні тривоги мають найбільший вплив на економічну активність, оскільки змушують частину бізнесів призупиняти роботу,

– ідеться в повідомленні.

У жовтні повітряні тривоги в столиці тривали 58 годин у денний час. Це третій найвищий показник від початку повномасштабної війни.

Загалом протягом місяця Київ перебував під повітряною тривогою 195 годин. Хоча це на 20% менше, ніж у вересні, показник майже вчетверо перевищив середньомісячний рівень за січень – серпень 2026 року.

Чому не всі регіони можуть компенсувати втрати

Через російські атаки ризики для економіки зберігаються навіть у регіонах, де повітряні загрози виникають рідше. У Центрі економічної стратегії наголошують, що відносно безпечніші області не можуть повністю компенсувати втрати решти країни.

Більшість економіки залишається під ризиком подальших втрат. За нашою оцінкою, 8 західних областей, де рідко оголошують загрозу балістики, забезпечують лише 22% ВВП,

– зазначено у публікації.

Дефіцит кадрів – одна з топпроблем

Нагадаємо, що українські підприємства також повідомляли про погіршення умов роботи через нестачу працівників.

За даними опитування підприємств, у вересні дефіцит кадрів залишався головною перешкодою для ведення бізнесу: на нього вказали 67% респондентів. Це лише на два відсоткові пункти менше, ніж у серпні.



