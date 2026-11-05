Тревоги парализуют работу, а топливо дорожает: настроения бизнеса упали до худшего уровня

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Что повлияло на настроения в деловых кругах

В октябре сезонно скорректированный индекс ожиданий деловой активности снизился до 45,8. Значение ниже 50 свидетельствует о том, что негативные ожидания предпринимателей преобладают над позитивными, а значит, бизнес хуже оценивает перспективы своей работы, свидетельствуют данные Центра экономической стратегии.

Среди причин ухудшения настроений предпринимателей аналитики называют сразу несколько факторов:

усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру, предприятия, склады и логистические объекты;

возобновление отключений электроэнергии;

подорожание топлива;

ограничение экспорта из-за блокировки портов;

нехватку квалифицированных работников.

Отдельно в Центре экономической стратегии обратили внимание на влияние воздушных тревог на работу компаний.

С середины августа Россия усилила воздушные атаки на Киев в дневное время – период наибольшей деловой активности. Дневные тревоги оказывают наибольшее влияние на экономическую активность, поскольку вынуждают часть предприятий приостанавливать работу– говорится в сообщении.

В октябре воздушные тревоги в столице длились 58 часов в дневное время. Это третий по величине показатель с начала полномасштабной войны.

Всего в течение месяца Киев находился под воздушной тревогой 195 часов. Хотя это на 20% меньше, чем в сентябре, показатель почти в четыре раза превысил среднемесячный уровень за январь – август 2026 года.

Почему не все регионы могут компенсировать потери

Из-за российских атак риски для экономики сохраняются даже в регионах, где воздушные угрозы возникают реже. В Центре экономической стратегии отмечают, что относительно более безопасные области не могут полностью компенсировать потери остальной части страны.

Большая часть экономики по-прежнему подвержена риску дальнейших потерь. По нашей оценке, 8 западных областей, где редко объявляют угрозу баллистических ракет, обеспечивают лишь 22% ВВП– отмечается в публикации.

Дефицит кадров – одна из главных проблем

Напомним, что украинские предприятия также сообщали об ухудшении условий работы из-за нехватки работников.

По данным опроса предприятий, в сентябре дефицит кадров оставался главным препятствием для ведения бизнеса: на него указали 67% респондентов. Это лишь на два процентных пункта меньше, чем в августе.