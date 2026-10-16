Нестача працівників залишається головною проблемою
Дефіцит кадрів продовжує очолювати перелік перешкод для ведення бізнесу в Україні під час війни. У вересні на цю проблему вказали 67% опитаних підприємств, що лише на два відсоткові пункти менше, ніж у серпні, відомо з дослідження ІЕД.
У вересні зросла частка підприємств, які повідомили про труднощі з пошуком як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників:
- Кваліфіковані кадри стало важче знаходити для 58,9% підприємств проти 58,1% у серпні;
- Некваліфікованих працівників бракує 38,5% опитаних компаній проти 36,4% місяцем раніше.
Попри кадровий дефіцит, суттєвого розширення штату бізнес найближчим часом не планує. Упродовж наступних 3 – 4 місяців збільшити кількість працівників мають намір лише 1,7% підприємств. Натомість 8,4% розглядають скорочення персоналу.
Небезпека роботи вийшла на друге місце
Другою за поширеністю перешкодою для бізнесу у вересні стала небезпека працювати. Якщо в серпні на неї вказували 48% підприємств, то у вересні – вже 59%.
Посилення атак проти нашої логістичної інфраструктури, проти нашої енергетики змусило бізнес звертати більше уваги на питання безпеки роботи, і ці 59% — досить-таки суттєвий показник, навіть якщо подивитися в історичному розрізі,
– зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.
Це другий найвищий показник за весь період щомісячних опитувань, які проводять із травня 2022 року. Вищим він був лише в жовтні 2024 року, коли через очікування осінньо-зимових атак на небезпеку роботи вказували 62% підприємств.
Найбільше проблема загострилася для середніх і великих компаній. За словами Ангела, у вересні про неї повідомляли понад 70% великих підприємств проти 50% у серпні. Для середнього бізнесу показник зріс приблизно з 50% до 60%. Серед мікропідприємств, навпаки, актуальність цієї перешкоди дещо знизилася — до 37–38%.
Що ще заважає підприємствам працювати
У вересні змінилися й інші позиції в переліку проблем бізнесу. Зокрема, подорожчання сировини, матеріалів і товарів перестало бути другою за значущістю перешкодою: частка підприємств, які на нього скаржилися, знизилася з 50% до 47%. Тепер ця проблема посідає третє місце.
Водночас частіше згадували труднощі з перевезенням товарів і сировини територією України. Частка таких відповідей зросла з 26% до 31%. На п’яте місце опустилося зменшення попиту на продукцію та послуги, хоча сам показник зріс із 27% до 30%.
Серед інших перешкод підприємства називали:
- брак обігових коштів – 16%;
- розриви ланцюжків постачання – 15%;
- перебої з електро-, водо- або теплопостачанням – 12% проти 9% у серпні.
Попри незначне зростання проблем з енерго- та водопостачанням, ця перешкода залишилася на восьмому місці. Для порівняння, у серпні підприємства втратили 4% загального робочого часу через відключення.
Корупцію та неправомірний тиск з боку контрольних і правоохоронних органів респонденти згадували рідше. На корупцію вказали 8% опитаних, а на неправомірні вимоги або тиск – 3%.
До слова, на ринку праці одночасно посилюються дві тенденції: нестача фахівців у низці галузей і масові звільнення у компаніях, які зіткнулися з фінансовими труднощами.
Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy. Відомо, що під загрозою можуть опинитися не лише виробничі працівники, а й офісні фахівці.