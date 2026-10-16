Нестача працівників залишається головною проблемою

Дефіцит кадрів продовжує очолювати перелік перешкод для ведення бізнесу в Україні під час війни. У вересні на цю проблему вказали 67% опитаних підприємств, що лише на два відсоткові пункти менше, ніж у серпні, відомо з дослідження ІЕД.

У вересні зросла частка підприємств, які повідомили про труднощі з пошуком як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників:

Кваліфіковані кадри стало важче знаходити для 58,9% підприємств проти 58,1% у серпні; Некваліфікованих працівників бракує 38,5% опитаних компаній проти 36,4% місяцем раніше.

Попри кадровий дефіцит, суттєвого розширення штату бізнес найближчим часом не планує. Упродовж наступних 3 – 4 місяців збільшити кількість працівників мають намір лише 1,7% підприємств. Натомість 8,4% розглядають скорочення персоналу.

Небезпека роботи вийшла на друге місце

Другою за поширеністю перешкодою для бізнесу у вересні стала небезпека працювати. Якщо в серпні на неї вказували 48% підприємств, то у вересні – вже 59%.

Посилення атак проти нашої логістичної інфраструктури, проти нашої енергетики змусило бізнес звертати більше уваги на питання безпеки роботи, і ці 59% — досить-таки суттєвий показник, навіть якщо подивитися в історичному розрізі,

– зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Це другий найвищий показник за весь період щомісячних опитувань, які проводять із травня 2022 року. Вищим він був лише в жовтні 2024 року, коли через очікування осінньо-зимових атак на небезпеку роботи вказували 62% підприємств.

Найбільше проблема загострилася для середніх і великих компаній. За словами Ангела, у вересні про неї повідомляли понад 70% великих підприємств проти 50% у серпні. Для середнього бізнесу показник зріс приблизно з 50% до 60%. Серед мікропідприємств, навпаки, актуальність цієї перешкоди дещо знизилася — до 37–38%.

Що ще заважає підприємствам працювати

У вересні змінилися й інші позиції в переліку проблем бізнесу. Зокрема, подорожчання сировини, матеріалів і товарів перестало бути другою за значущістю перешкодою: частка підприємств, які на нього скаржилися, знизилася з 50% до 47%. Тепер ця проблема посідає третє місце.

Водночас частіше згадували труднощі з перевезенням товарів і сировини територією України. Частка таких відповідей зросла з 26% до 31%. На п’яте місце опустилося зменшення попиту на продукцію та послуги, хоча сам показник зріс із 27% до 30%.

Серед інших перешкод підприємства називали:

брак обігових коштів – 16%;

розриви ланцюжків постачання – 15%;

перебої з електро-, водо- або теплопостачанням – 12% проти 9% у серпні.

Попри незначне зростання проблем з енерго- та водопостачанням, ця перешкода залишилася на восьмому місці. Для порівняння, у серпні підприємства втратили 4% загального робочого часу через відключення.

Корупцію та неправомірний тиск з боку контрольних і правоохоронних органів респонденти згадували рідше. На корупцію вказали 8% опитаних, а на неправомірні вимоги або тиск – 3%.

До слова, на ринку праці одночасно посилюються дві тенденції: нестача фахівців у низці галузей і масові звільнення у компаніях, які зіткнулися з фінансовими труднощами.

Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy. Відомо, що під загрозою можуть опинитися не лише виробничі працівники, а й офісні фахівці.