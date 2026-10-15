Що відбувається на ринку праці

На ринку праці одночасно посилюються дві тенденції: нестача фахівців у низці галузей і скорочення робочих місць у компаніях, які зіткнулися з фінансовими труднощами, пише "Мінфін".

З персоналом ситуація дуже складна, особливо у східних регіонах. Дефіцит спостерігається на всіх ланках виробництва – не вистачає пекарів, технічних працівників, водіїв, керівників середньої ланки та навіть директорів,

– каже віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Водночас частина роботодавців змушена зменшувати витрати на персонал. За словами радника Конфедерації роботодавців України та директора Інституту професійних кваліфікацій Родіона Колишка, масових звільнень у вересні ще не було, однак можливість такого розвитку подій залишається.

Чому компанії скорочують працівників

На кадрові рішення впливають фінансові втрати, пошкодження інфраструктури та зупинення виробничих процесів. Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy.

Зокрема, Fozzy заявила про скорочення частини офісної команди, включно з IT-підрозділами. У компанії пояснили, що "це вимушене рішення, пов'язане з тим, що війна дедалі більше впливає на нашу роботу".

Металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" тим часом повідомляло про повну зупинку виробництва. За словами Колишка, працівників поки не звільняють, але відправляють у простій, що позначається на їхніх доходах.

На цьому тлі роботодавці дедалі уважніше переглядають витрати. Якщо фінансові труднощі триватимуть, кількість скорочень може зрости.

Кого можуть скорочувати найпершими

За оцінкою Родіона Колишка, під загрозою можуть опинитися не лише виробничі працівники, а й офісні фахівці. Зокрема, йдеться про так званих "білих комірців". Серед категорій працівників, яких можуть торкнутися скорочення:

Офісний персонал і менеджери середньої ланки; PR-фахівці та маркетологи; Працівники торгівлі; Робітники та виробничі майстри.

Водночас ситуація відрізняється залежно від галузі та конкретного роботодавця. Частина підприємств продовжує шукати людей, адже нестача кадрів нікуди не зникла.

Що буде із зарплатами та пошуком роботи

Якщо кількість скорочень зростатиме, на ринку праці може збільшитися конкуренція за вакансії. Працівникам, які втратять роботу, доведеться змагатися за доступні пропозиції з іншими кандидатами, а роботодавці отримають більше можливостей для вибору персоналу. Це може вплинути й на зарплати:

Останніми роками дефіцит працівників підштовхував компанії підвищувати оплату праці, щоб утримувати команди та залучати нових фахівців.

Якщо попит на працівників послабиться, темпи зростання зарплат можуть сповільнитися.

Водночас говорити про неминучі масові звільнення зарано. Подальший розвиток ситуації залежатиме від фінансового стану підприємств, обсягів їхньої діяльності та кількості вакансій у різних галузях. Наразі головний сигнал для працівників – ринок праці стає менш передбачуваним.



