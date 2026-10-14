Роботодавці відкривають менше вакансій

У серпні та вересні 2026 року активність компаній на ринку праці знижувалася порівняно з аналогічним періодом минулого року, відомо з дослідження Work.ua.

На початку серпня це було на 6% менше пропозицій роботи на тиждень, ніж роком раніше, а вже наприкінці серпня відставання сягнуло майже 19%. Упродовж вересня кількість нових вакансій щотижня була на 15 – 18% меншою за торішню.

Опитування Work.ua, у якому взяв участь 921 респондент, також показало, що бізнес не поспішає ухвалювати кадрові рішення. Водночас далеко не всі компанії вже вдалися до скорочень.

43% опитаних заявили, що обстріли не вплинули на їхні рішення. 38% повідомили про невизначеність щодо подальших дій. 8% уже ухвалили конкретні негативні рішення: скоротили штат або найм, зменшили зарплати чи урізали бенефіти.

Таким чином, помітна частина бізнесу поки займає вичікувальну позицію. Work.ua припускає, що невизначеність могла вплинути на рішення компаній відкласти відкриття нових вакансій і розширення команд.

Найбільше вакансій скоротили у торгівлі та маркетингу

Зменшення активності роботодавців торкнулося багатьох напрямів економіки. Особливо помітним воно стало в роздрібній торгівлі, де скоротилася не лише відносна кількість пропозицій, а й абсолютне число нових вакансій.

В останній тиждень вересня роботодавці розмістили в цій галузі 2 513 вакансій проти 3 594 за аналогічний період 2025 року. Це на 1 081 пропозицію, або 30%, менше. Найбільше падіння кількості нових вакансій зафіксували в таких сферах:

Маркетинг, реклама, PR: мінус 53%. IT: мінус 38%. Сільське господарство та агробізнес: мінус 33%. Роздрібна торгівля: мінус 30%. Харчова промисловість: мінус 28%. Краса, фітнес і спорт, хімічна промисловість та фармацевтика: мінус 27%. Будівництво, деревообробка та оптова торгівля: мінус 26%. Готельно-ресторанний бізнес: мінус 25%.

Схожа тенденція простежується і в розрізі професійних категорій. Наприклад, у напрямі "Маркетинг, реклама, PR" за останній тиждень вересня розмістили 621 вакансію проти 979 роком раніше – скорочення на 37%. Це окремий показник за професійними категоріями, який не слід плутати з галузевою статистикою.

Серед інших професійних напрямів падіння кількості нових вакансій становило:

ЗМІ, видавництво та поліграфія: мінус 36%.

Продажі та закупівлі: мінус 29%.

IT, комп'ютери та інтернет: мінус 29%.

Сільське господарство й агробізнес, дизайн і творчість: мінус 28%.

Роздрібна торгівля: мінус 27%.

Готельно-ресторанний бізнес, туризм, краса, фітнес і спорт: мінус 21%.

Логістика, склад і зовнішньоекономічна діяльність: мінус 19%.

Де вакансій побільшало

Попри загальне скорочення найму, деякі напрями демонструють зростання. Найпомітніший стрибок зафіксували в оборонно-промисловому комплексі.

Наприкінці вересня кількість вакансій у цій сфері збільшилася на 166% — зі 121 до 322 пропозицій за відповідний період. Позитивну динаміку також показали державні організації – зростання на 25%, неприбуткові, благодійні та громадські організації – на 17% й рекрутингові агенції – на 5%.

На тлі скорочення кількості нових вакансій активність кандидатів зростає. За даними Work.ua, протягом останнього досліджуваного тижня вересня шукачі надіслали на 27% більше відгуків, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас роботодавці відкрили на 24% менше контактів кандидатів. Це свідчить про різноспрямовану поведінку сторін: люди активніше шукають роботу, а компанії рідше ініціюють контакт із потенційними працівниками.

За професійними напрямами найбільше зросла кількість відгуків у таких категоріях:

робочі спеціальності та виробництво – на 59%;

нерухомість – на 58%;

логістика, склад і зовнішньоекономічна діяльність – на 44%;

будівництво й архітектура – на 41%;

маркетинг – на 36%.

Винятком стало сільське господарство та агробізнес, де кількість відгуків зменшилася на 2%.

Чи означає це кризу на ринку праці

Попри скорочення кількості вакансій у низці галузей, говорити про масштабну кризу на підставі цих даних зарано.

Наразі на сервісі розміщено понад 90 000 вакансій, а результати опитування показують, що більшість роботодавців не повідомляє про вже ухвалені негативні кадрові рішення через обстріли. Тож попри тривожні сигнали ринок праці продовжує працювати, а компанії – шукати співробітників,

– пишуть у дослідженні.

Водночас бізнес працює в умовах тривалої війни, а на рішення роботодавців можуть впливати різні чинники: фінансові можливості, невизначеність, ситуація в конкретній галузі та потреби підприємств.



