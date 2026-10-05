Бізнес під час війни: CEO розповіли, як насправді змінилась ситуація в Україні у 2026 році

У 2026 році бізнес в Україні продовжує переживати нелегкі часи. Війна створює виклики для підприємців. Зокрема, йдеться про значні втрати через обстріли.

Як змінився бізнес в Україні під час війни

CEO EKO Market Христина Ковтун під час CEO Summit 2026 від Forbes розповіла, що наразі український бізнес працює зовсім по-іншому, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Адже тепер немає часу інтегруватись та адаптовуватися до обставин, потрібно реагувати швидко, передає 24 Канал.

Роман Янович, СЕО Nestlé в Україні та Молдові, наголосив, що насправді український ринок доволі перспективний. Про це говорить аналіз результатів.

Роман Янович СЕО Nestlé в Україні та Молдові Ми себе порівнюємо з іншими ринками. Якщо Україна має кращий результат, ніж країни, де немає війни, це щось говорить.

Янович наголошує: потрібно розуміти, що будуть просідання. Навіть якщо в якийсь момент погані цифри, за словами СЕО Nestlé, це нічого, головне грати в довгу.

Президент "Київстару" Олександр Комаров каже, що важливим є правильне планування. На думку СЕО, потрібно окремо ставити та пропрацьовувати як короткострокові, так і довгострокові цілі.

Наприклад, за словами Комарова, у "Київстарі" вже інвестували 100 мільйонів доларів, щоб мережа була навіть у найскладніших умовах. Це короткострокова ціль.

Олександр Комаров CEO "Київстар" Ми інвестували десятки мільйонів доларів на пропрацювання сценаріїв і тепер, коли настає криза, – ми готові.

Співзасновник "Нової пошти", президент Спілки українських підприємців В'ячеслав Климов каже, що головна вимога сьогодення для бізнесу – працювати стабільно. Український споживач вибагливий, тому важливими є:

сервіс;

високий рівень продукту, попри всі труднощі.

З якими труднощами стикається український бізнес у 2026 році

Як розповіла президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова, щонайменше 15% населення України виїхало. Це одна з обставин, що спричинила кадровий голод. Також Семенова наголошує на тому, що на ринку праці наразі недостатньо кваліфікованих спеціалістів.

Про таку проблему розповів і керівник стратегічного партнера війська, благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, окрім кваліфікації важливо, щоб працівник:

розділяв цінності компанії;

розумів специфіку роботи.

А працедавець, на думку Чмута, має створювати відповідні умови роботи – це надзвичайно важливо. Зокрема, людей треба своєчасно відправляти у відпустки, щоб вони не вигоріли.

Христина Ковтун, своєю чергою, наголошує на необхідності для бізнесу – виконувати цілі, попри всі труднощі. Адже це важливо для розвитку у майбутньому.

Христина Ковтун CEO EKO Market Ми розуміємо, що зараз за цієї турбулентності ми маємо виконати заплановані таргети.

В'ячеслав Климов також вказує, що війна змусила підприємців переглянути всі процеси. Зокрема, почати пошук слабких місць у системі, а також – модернізувати її.

В'ячеслав Климов Співзасновник "Нової пошти", президент Спілки українських підприємців Ми зараз займаємось децентралізацією централізованої системи.

Чи готові іноземці інвестувати в бізнес в Україні

Роман Янович наголошує, що інвестори готові розвивати бізнес в Україні. Проте для інвестицій потрібен правильний підхід.

Інвестиції дають не під співчуття. Інвестиції дають для бізнес-цілей,

– наголошує Янович.

Ще одним виходом для бізнесу є отримання кредитів від банку. Заступниця голови правління "Приватбанку" Наталія Савчук каже, що банківська система України готується до можливих труднощів. Розглядаються різні сценарії. Як каже Савчук, банківська система прагне максимально підтримати бізнес. Зокрема, розділити ризик.

Наталія Савчук Заступниця голови правління "Приватбанку" Від стійкості банківської системи залежить стійкість країни

Як каже Савчук, існують програми підтримки для бізнесу, що враховують руйнування. Наприклад, вже є угоди, де частину кредиту можна списати, якщо пошкоджено майно. Ці програми будуть розвиватись надалі, у тому числі за підтримки європейських партнерів.