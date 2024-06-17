Критична ситуація: деякі бізнеси можуть збанкрутувати через відключення електроенергії

За даними опитування 300 середньорозмірних бізнес-клієнтів Ощадбанку, підприємці не виключають, що блекаути призведуть до банкрутства. 80% з них зізналися, що не знають, як діяти через постійні перебої з електропостачанням.

Критично для бізнесу

65% клієнтів Ощадбанку з-поміж середнього бізнесу в опитуванні зазначили, що ці відключення можуть критично позначитися на їхньому бізнесі, загрожуючи банкрутством.

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Заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Денис Самчук пояснює, що робота деяких бізнесів переважно залежить від електроенергії. Як приклад – підприємства, що зберігають свою продукцію в холодильних установках.

Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична,

– пояснює банкір.

Заохочення до енергонезалежності

Перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва переконана, що підприємці повинні покладатися передусім на власні сили.

Нам треба йти шляхом енергонезалежності. Кожне підприємство, кожен бізнес, який хоче залишитися живим, має для себе вирішити й здійснити проєкт енергонезалежності. Він має розуміти, що якщо держава не зможе вирішити, то він для себе це зробить,

– пояснює експертка.

Водночас така ситуація сприяє зростанню попиту на кредити для енергонезалежних проєктів.

Через блекаути восени 2022 року багато бізнесів отримали досвід енергонезалежності. Наразі в Україні значна частина компаній загалом оснащена генераторами. А от встановлення сонячних панелей чи іншого обладнання дає не лише можливість забезпечити енергонезалежність, а й продавати надлишки електроенергії.

Уряд планує заохочувати бізнес до переходу на власну генерацію. Експерти кажуть, що є ймовірність скасування урядом ввізного ПДВ на енергетичне обладнання.