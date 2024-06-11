Куди поставити генератор під час дощу

У ДСНС закликали не заносити генератори у приміщення, в тому числі і балкон, якщо почався дощ. Пристрій в ході роботи виділяє токсичні речовини, які можуть спричинити отруєння.

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Натомість потрібно придбати спеціальний навіс, яких захищатиме пристрій від опадів. Основні вимоги такі:

Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря;

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів;

Генератор не повинен перегріватись.

Міненерго рекомендує запасатися генераторами бізнесу

Також, Міністерство енергетики закликає бізнес встановлювати резервні генератори та сонячні панелі для власного забезпечення електроенергією.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики Ринок встановлення сонячних панелей в Україні вже розвинутий, і це є повністю ринковим механізмом, який допоможе бізнесу задовольнити свої потреби та підтримати енергетику країни. Тому наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення.

Останнім часом експерти рекомендують встановлювати резервну генерацію як економічно ефективний захід для підготовки до майбутнього опалювального сезону. Бізнес заохочують скористатися всіма необхідними умовами, які були створені для підтримки реалізації таких проєктів. Крім того, бізнес має можливість продавати надлишок електроенергії в мережу.