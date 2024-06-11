Яка потреба України у будматеріалах

Від початку повномасштабного вторгнення багато українців втратили свої домівки, міста та місця роботи й вони не можуть чекати завершення війни, щоб повернути усе це собі. "Вони потрібні тут і зараз", – наголосила Юлія Свириденко на необхідності будматеріалів.

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Зверніть увагу! За даними RDNA3, понад 10% житлового фонду потребують реконструкції або будівництва з нуля. Збитки оцінюються в 17,4 мільярда доларів, потреби у відновленні до 2033 року – 80,3 мільярда доларів.

Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко Ринок будівельних матеріалів відіграє значну роль у відбудові житла. 60% загальної вартості будівництва – це будматеріали. Їх імпорт може значно підвищити вартість відбудови через додаткові логістичні та митні витрати. Тобто все, що ми можемо виробляти в Україні, ми повинні виготовляти в Україні. Це один з нинішніх пріоритетів Уряду.

Локалізація виробництв та створення нових заводів і фабрик, відбудова зруйнованих потужностей в першу чергу дозволить уникнути дефіциту та відповідно підняття цін на будматеріали. На етапі відновлення попит на них зросте на 30% в порівнянні з довоєнним і складе близько 24,5 мільярда доларів на рік.

По-друге, власне виробництво будматеріалів допоможе нам підтримати післявоєнну економіку, допоможе стати більш економічно самодостатніми. Адже до 40% від купівлі товарів вироблених саме в Україні, повертаються назад українцям у вигляді зарплат та податків. А це внесок в оборону, адже забезпечувати свою армію Україна може виключно із податків і зборів, які платить бізнес,

– додала вона.

Також це сприятиме поверненню українців з-за кордону, бо на підприємствах галузі з’являться нові робочі місця.

Станом на листопад 2022 року потреба у будматеріалах оцінювалася 62,8 мільярда доларів. Якщо її закрити матеріалами українського виробництва, то вдасться згенерувати 16,1 мільярда доларів доданої вартості, а ще:

забезпечити 5,6 мільярда доларів зарплат;

забезпечити 4,4 мільярда доларів податків і зборів;

зберегти близько 100 тисяч робочих місць.

На сьогодні українські виробники спроможні виробити до 80 – 90% необхідних для відбудови будівельних матеріалів. Попри те, що близько 15% виробників будматеріалів зазнали пошкоджень. Ми також маємо необхідні ресурси та потребу запустити повний цикл виробництва. І тут без інвестицій не обійтися. Наприклад, для реалізації проєкту з виробництва листового скла потрібно залучити орієнтовно 300 мільйонів доларів. Також хочемо запустити в Україні виробництво електричного обладнання для будинків,

– сказала Свириденко для The Ukrainian Review.

Держава на чолі з Володимиром Зеленським, щоб допомогти бізнесу виробляти в Україні все необхідне для відбудови ініціювала державну політику "Зроблено в Україні". Це – доступні кредити, гранти, підтримка розвитку індустріальних парків, підтримка проєктів зі значними інвестиціями тощо.

Зауважте! Загалом на всі програми підтримки бізнесу у 2024 році з бюджету виділено 45 мільярдів гривень.

Ми також працюємо над змінами до законодавства у сфері виробництва будівельних матеріалів щодо екологічності. Наша мета, щоб українські будматеріали були дружніми до довкілля та могли вільно експортуватися до країн ЄС та інших країн світу. У роботі також проєкти з переробки будсміття – запуск перших ліній плануються на Київщині,

– додала міністерка.

Інвестиції будматеріали сьогодні – це розвиток України завтра. Свириденко закликала інвесторів, приходити на український ринок, заповнювати ті ніші, які допоможуть нам відновити нашу державу за принципом build back batter, використовуючи сучасні технології, впроваджуючи принципи ЄС, як от зелений перехід, цифрова трансформація, енергоефективність і безбар’єрність.