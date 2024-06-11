Какова потребность Украины в стройматериалах

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы потеряли свои дома, города и места работы и они не могут ждать завершения войны, чтобы вернуть все это себе. "Они нужны здесь и сейчас", – отметила Юлия Свириденко на необходимости стройматериалов.

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Обратите внимание! По данным RDNA3, более 10% жилого фонда нуждаются в реконструкции или строительстве с нуля. Убытки оцениваются в 17,4 миллиарда долларов, потребности в восстановлении до 2033 года – 80,3 миллиарда долларов.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики Юлия Свириденко Рынок строительных материалов играет значительную роль в восстановлении жилья. 60% общей стоимости строительства – это стройматериалы. Их импорт может значительно повысить стоимость восстановления из-за дополнительных логистических и таможенных расходов. То есть все, что мы можем производить в Украине, мы должны производить в Украине. Это один из нынешних приоритетов правительства.

Локализация производств и создание новых заводов и фабрик, восстановление разрушенных мощностей в первую очередь позволит избежать дефицита и соответственно поднятия цен на стройматериалы. На этапе восстановления спрос на них вырастет на 30% по сравнению с довоенным и составит около 24,5 миллиарда долларов в год.

Во-вторых, собственное производство стройматериалов поможет нам поддержать послевоенную экономику, поможет стать более экономически самодостаточными. Ведь до 40% от покупки товаров произведенных именно в Украине, возвращаются украинцам в виде зарплат и налогов. А это вклад в оборону, ведь обеспечивать свою армию Украина может исключительно из налогов и сборов, которые платит бизнес,

– добавила она.

Также это будет способствовать возвращению украинцев из-за границы, потому что на предприятиях отрасли появятся новые рабочие места.

По состоянию на ноябрь 2022 года потребность в стройматериалах оценивалась 62,8 миллиарда долларов. Если ее закрыть материалами украинского производства, то удастся сгенерировать 16,1 миллиарда долларов добавленной стоимости, а еще:

обеспечить 5,6 миллиарда долларов зарплат;

обеспечить 4,4 миллиарда долларов налогов и сборов;

сохранить около 100 тысяч рабочих мест.

На сегодня украинские производители способны произвести до 80 – 90% необходимых для восстановления строительных материалов. Несмотря на то, что около 15% производителей стройматериалов получили повреждения. Мы также имеем необходимые ресурсы и потребность запустить полный цикл производства. И здесь без инвестиций не обойтись. Например, для реализации проекта по производству листового стекла нужно привлечь ориентировочно 300 миллионов долларов. Также хотим запустить в Украине производство электрического оборудования для домов,

– сказала Свириденко для The Ukrainian Review.

Государство во главе с Владимиром Зеленским, чтобы помочь бизнесу производить в Украине все необходимое для восстановления инициировало государственную политику "Сделано в Украине". Это – доступные кредиты, гранты, поддержка развития индустриальных парков, поддержка проектов со значительными инвестициями и тому подобное.

Обратите внимание! Всего на все программы поддержки бизнеса в 2024 году из бюджета выделено 45 миллиардов гривен.

Мы также работаем над изменениями в законодательство в сфере производства строительных материалов по экологичности. Наша цель, чтобы украинские стройматериалы были дружественными к окружающей среде и могли свободно экспортироваться в страны ЕС и другие страны мира. В работе также проекты по переработке строймусора – запуск первых линий планируются на Киевщине,

– добавила министр.

Инвестиции стройматериалы сегодня – это развитие Украины завтра. Свириденко призвала инвесторов, приходить на украинский рынок, заполнять те ниши, которые помогут нам восстановить наше государство по принципу build back batter, используя современные технологии, внедряя принципы ЕС, такие, как зеленый переход, цифровая трансформация, энергоэффективность и безбарьерность.



