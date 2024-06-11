Разоблачение подпольного завода сигарет

Работникам полиции удалось разоблачить подпольное производство сигарет. Злоумышленники организовали его на территории промышленных баз в Броварах.

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Для производства нелегального товара они закупили оборудование более чем на миллион гривен. В день они могли изготавливать 40 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Организаторами подпольного производства являются жители столичного региона и Ивано-Франковской области. Свою продукцию они реализовывали через почту, прием заказов происходил через телеграмм-каналы.

Что удалось изъять во время обысков

По результатам обысков на подпольном предприятии и помещений злоумышленников удалось изъять товар на более чем 2 миллиона гривен. Сюда входит линия полного цикла производства табачных изделий, 700 килограммов табака, рулоны бумаги для сигарет.

Также было изъято более 1000 сигарет насыпью и более 2000 коробок для фасовки табачных изделий.