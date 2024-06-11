Викриття підпільного заводу сигарет

Працівникам поліції вдалося викрити підпільне виробництво цигарок. Зловмисники організували його на території промислових баз у Броварах.

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Для виробництва нелегального товару вони закупили обладнання на понад мільйон гривень. В день вони могли виготовляти 40 тисяч пачок контрафактних цигарок.

Організаторами підпільного виробництва є мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області. Свою продукцію вони реалізовували через пошту, прийом замовлень відбувався через телеграм-канали.

Що вдалося вилучити під час обшуків

За результатами обшуків на підпільному підприємстві та помешкань зловмисників вдалося вилучити товар на понад 2 мільйони гривень. Сюди входить лінія повного циклу виробництва тютюнових виробів, 700 кілограмів тютюну, рулони паперу для цигарок.

Також було вилучено понад 1000 сигарет насипом та більш як 2000 коробок для фасування тютюнових виробів.