На что можно потратить "тысячу Зеленского"
Использовать "тысячу Зеленского" можно до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Средства поступают на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить их можно на ограниченный перечень товаров и услуг, в частности на:
- коммунальные услуги;
- услуги связи;
- медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);
- юридические услуги;
- спорт;
- развлечения;
- образование;
- благотворительность;
- покупку военных облигаций и так далее.
В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.
Обратите внимание! Сейчас оформить "тысячу Зеленского" можно также на Укрпочте в банках-партнерах.