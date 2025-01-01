На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Использовать "тысячу Зеленского" можно до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Средства поступают на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить их можно на ограниченный перечень товаров и услуг, в частности на:

коммунальные услуги;

услуги связи;

медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);

юридические услуги;

спорт;

развлечения;

образование;

благотворительность;

покупку военных облигаций и так далее.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.

Обратите внимание! Сейчас оформить "тысячу Зеленского" можно также на Укрпочте в банках-партнерах.