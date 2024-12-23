Как повлиял на гривневые депозиты рост налогов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что после роста налога большинство вкладчиков, размещающих средства на небольшой срок (кроме военнослужащих и лиц, приравненных к ним) окажутся перед весомым выбором, ведь доходность ультракоротких депозитов уменьшится.

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Более того, доходность по ультракоротким вкладам уже может не покрывать инфляционные риски. Сейчас средние ставки по таким депозитам не превышают 9,5%. В то же время по прогнозам размер инфляции может пересечь отметку в 11%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Зато вклады на срок от 1 года и выше дадут в среднем доход в 13%, а максимальные ставки по таким вкладам могут достигать 14 – 15% годовых. Это крайне важно для вкладчиков, ведь, согласно прогнозам НБУ, во втором полугодии 2025 года инфляция замедлится до 7%.

Замотаев отмечает, что при вложении средств на депозит на срок от 1 года украинцы могут получить пассивную прибыль в среднем 3 – 4%.

Как изменится ситуация в депозитном секторе

По словам Замотаева, последняя неделя 2024 года не станет слишком сенсационной. В частности из-за того, что продлится период конкуренции банков за новых вкладчиков.

Поэтому несмотря на то, что средние ставки останутся постоянными, однако вкладчики могут рассчитывать на банковские "поощрения" в виде 0,5 – 1 процентных пунктов, к имеющимся ставкам, увеличенных процентов на карточный остаток и тому подобное,

– отмечает банкир.

Общая ситуация в сегменте депозитов остается достаточно оптимистичной: например, в ноябре по сравнению с октябрем количество новых вкладчиков выросло в среднем на 5%.

Обратите внимание! По словам Замотаева, в декабре по сравнению с ноябрем прирост новых вкладчиков будет на уровне 3 – 5%.