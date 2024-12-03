До Америки також вирушає і віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV, які отримали відповідну інформацію від джерел у дипломатичних колах.

До теми Варто готуватися до наступного року, – Зеленський про деталі співпраці з командою Трампа

Що відомо про майбутню поїздку Умєрова та Єрмака у США

За даними співрозмовників видання, основна ціль поїздки Умєрова, Єрмака та Свириденко – це зустріч з людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа.

Інше джерело видання зазначило, що глава Офісу Президента зустрінеться з обраним Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлогом, щоб обговорити, зокрема, майбутню політику нового президента США щодо України.

Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною (віцепрем'єркою, міністеркою з питань євроінтеграції – 24 Канал), але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа,

– наголосив співрозмовник.

У виданні також зазначили, що звернулися до Міністерства оборони України та Офісу Президента з проханням прокоментувати поїздку Рустема Умєрова та Андрія Єрмака до Сполучених Штатів, але відповіді не отримали.

До слова, призначений республіканцем спецпредставник США щодо України Кіт Келлог заявив, що одним із ключових прагнень Трампа є виконати обіцянку щодо припинення війни. Він також вважає, що конфлікт розширився і тепер має глобальний характер.