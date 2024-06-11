Куда поставить генератор во время дождя

В ГСЧС призвали не заносить генераторы в помещение, в том числе и балкон, если начался дождь. Устройство в ходе работы выделяет токсичные вещества, которые могут вызвать отравление.

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Вместо этого нужно приобрести специальный навес, которых будет защищать устройство от осадков. Основные требования таковы:

Спрятав генератор под накрытие, к нему должен быть доступ чистого прохладного воздуха;

Если вы спрятали генератор в специальный контейнер, нужно предусматривать систему вывода выхлопных газов;

Генератор не должен перегреваться.

Минэнерго рекомендует запасаться генераторами бизнеса

Также, Министерство энергетики призывает бизнес устанавливать резервные генераторы и солнечные панели для собственного обеспечения электроэнергией.

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Рынок установки солнечных панелей в Украине уже развит, и это полностью рыночным механизмом, который поможет бизнесу удовлетворить свои потребности и поддержать энергетику страны. Поэтому наличие собственной генерации для собственных нужд является важным шаг для самообеспечения.

В последнее время эксперты рекомендуют устанавливать резервную генерацию как экономически эффективное мероприятие для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Бизнес поощряют воспользоваться всеми необходимыми условиями, которые были созданы для поддержки реализации таких проектов. Кроме того, бизнес имеет возможность продавать избыток электроэнергии в сеть.