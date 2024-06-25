Дружній "деребан": куди поділися активи Пригожина

При житті, Пригожин був забезпеченою людиною, завдяки понад 100 компаніям, якими володіла його родина. Зараз більшість цих активів належить іншим людям.

Куди поділися активи Пригожина

Російські ЗМІ повідомляють, що найкращими активами Пригожина тепер володіють представники силових структур та російські олігархи. Зокрема, значну частку отримали колишні працівники поліції.

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Під дослідження потрапили 120 чинних компаній, що мали зв'язок з Пригожиним. Наприклад, одне з найбільших підприємств під назвою "Піщевік" тепер очолює працівник відділу поліції Санкт-Петербурга. Його призначення відбулося у травні цього року.

Хто розділив активи Пригожина

"Піщевік" займається забезпеченням російських військових харчуванням. Прибуток цього підприємства торік сягнув 1 мільярда рублів.

Родина Пригожина також отримала хороший спадок. До прикладу, флагманський холдинг "Конкорд" відійшов сину очільника ПВК "Вагнер" – Павлу.

Пригожин мав значну частку у секторі харчового забезпечення. Так, він володів компанією "Ресторансервіс Плюс", яка отримувала держзамовлення на забезпечення російської армії харчуванням. Тогорічний прибуток підприємства склав 3 мільярди рублів. На чолі "Ресторансервіс Плюс" зараз перебуває колишній поліцейський.

, що компанію "Велада", яка займається видобутком нафти на території Сирії, тепер очолює працівник управління МВС.