BlaBlaCar отримав попередження від АМКУ

Антимонопольний комітет України виявив потенційні монопольні зловживання в діяльності ТОВ "Ай-Тревелс", компанії, що стоїть за онлайн-платформою спільного використання автомобілів BlaBlaCar.

Виявлено ознаки монополії

19 грудня АМКУ оприлюднив рекомендації, в яких закликав керуючу компанію припинити дії, що потенційно порушують законодавство про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу регуляторного органу.

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Крім того, комітет провів розслідування процесів, пов'язаних із встановленням, сплатою та поверненням абонентської плати за користування послугами онлайн-платформи.

Зазначають, що наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору.

Недоліки у платіжній системі BlaBlaCar

Регулятор виявив розбіжності в практиці відшкодування транспортною компанією сервісного збору після скасування поїздки з ініціативи пасажира. Так, наприклад, за однакових обставин, коли бронювання поїздки було скасовано без вини водія, один пасажир отримав відшкодування вартості послуг на розсуд компанії, а інший – ні.

Крім того, було зазначено, що компанія не інформує пасажирів належним чином про умови повернення таких платежів під час надання послуги.

Компанії дали 2 місяці

Комітет видав ТОВ "Ай-Тревелс" розпорядження про припинення певних дій у двомісячний строк. Невиконання цих обов'язкових до виконання рекомендацій може призвести до порушення регулятором справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.