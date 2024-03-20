Блокада кордону з Польщею: скільки мільярдів недоотримає бюджет у березні

20 березня 2024, 17:29
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Данило Гетманцев

Блокування автомобільних шляхів поблизу польсько-українського кордону може призвести у березні до менших втрат митних платежів, ніж у лютому. Однак це все ще чимала сума на десятки мільйонів.

Скільки мільярдів недоотримає бюджет у березні

У березні бюджет може недоотримати 6,5 мільярдів гривень. У лютому ж цифра становила 7 мільярдів. 

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Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

6,5 мільярда гривень Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади.
Нагдаємо! З 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривають акції протесту польських фермерів. Головними вимогами протестувальників:
  • заборона імпорту української агропродукції,
  • відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. 

Влада Польщі підписала угоду з фермерами

Сьогодні стало відомо, що влада Польщі підписала угоду з фермерами, що передбачає збереження чинного ембарго на сільськогосподарську продукцію з України. Однак обидві сторони  підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві – результат агресії Росії проти Києва.

Також у квітні Міністр сільського господарства повинен звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію. 

Автор: Дар'я Вереньова