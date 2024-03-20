Сколько миллиардов недополучит бюджет в марте

В марте бюджет может недополучить 6,5 миллиардов гривен. В феврале же цифра составляла 7 миллиардов.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6,5 миллиарда гривен Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады.

Нагдаем! С 9 февраля 2024 года у границы с Украиной на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска, продолжаются акции протеста польских фермеров. Главными требованиями протестующих: запрет импорта украинской агропродукции,

отказ Польши от Европейского зеленого курса.

Власти Польши подписали соглашение с фермерами

Сегодня стало известно, что власти Польши подписали соглашение с фермерами, предусматривающее сохранение действующего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины. Однако обе стороны подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве – результат агрессии России против Киева.

Также в апреле Министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию.