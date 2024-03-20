Скільки мільярдів недоотримає бюджет у березні

У березні бюджет може недоотримати 6,5 мільярдів гривень. У лютому ж цифра становила 7 мільярдів.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 6,5 мільярда гривень Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади.

Нагдаємо! З 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску, тривають акції протесту польських фермерів. Головними вимогами протестувальників: заборона імпорту української агропродукції,

відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

Влада Польщі підписала угоду з фермерами

Сьогодні стало відомо, що влада Польщі підписала угоду з фермерами, що передбачає збереження чинного ембарго на сільськогосподарську продукцію з України. Однак обидві сторони підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві – результат агресії Росії проти Києва.

Також у квітні Міністр сільського господарства повинен звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію.