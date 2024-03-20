Скільки мільярдів недоотримає бюджет у березні
У березні бюджет може недоотримати 6,5 мільярдів гривень. У лютому ж цифра становила 7 мільярдів.
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6,5 мільярда гривень Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади.
Влада Польщі підписала угоду з фермерами
Сьогодні стало відомо, що влада Польщі підписала угоду з фермерами, що передбачає збереження чинного ембарго на сільськогосподарську продукцію з України. Однак обидві сторони підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві – результат агресії Росії проти Києва.
Також у квітні Міністр сільського господарства повинен звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію.