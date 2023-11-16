Карна процедура проти Польщі: Єврокомісія проти блокади українських кордонів

Європейська комісія маже розпочати карну процедуру проти Польщі у випадку, якщо уряд не вирішить проблему блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною у найближчий час.

Згідно з вимогами європейського законодавства, польська влада має забезпечити безперешкодний пропуск українських вантажівок через прикордонні переходи. Відхилення від цих вимог може призвести до застосування Єврокомісією суворих санкцій проти Польщі.

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Однак Єврокомісія заявляє про активні переговори з Польщею та Україною для вирішення цієї ситуації.

Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають,

– розповів RMF FM речник Єврокомісії.

Блокада українського кордону: що відомо

На минулому тижні польські транспортні компанії розпочали проведення блокади на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати кордон за виконання наступних умов:

Повернення дозволів для українських перевізників. Посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту). Заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС. Отримання доступу до української системи "Шлях". Окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга". Виділення окремих черг для порожніх авто.

13 листопада під час переговорів з українськими чиновниками польські перевізники відмовились від розблокування українського кордону. За думкою протестувальників, відмова України піти на їхні вимоги є основною причиною цієї ситуації.