Карна процедура проти Польщі: Єврокомісія проти блокади українських кордонів
Джерело:RMF FM
Європейська комісія маже розпочати карну процедуру проти Польщі у випадку, якщо уряд не вирішить проблему блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною у найближчий час.
Згідно з вимогами європейського законодавства, польська влада має забезпечити безперешкодний пропуск українських вантажівок через прикордонні переходи. Відхилення від цих вимог може призвести до застосування Єврокомісією суворих санкцій проти Польщі.
Читайте також: Вимагають неможливе: польські перевізники не знімають блокаду навіть після розмови з Україною
Однак Єврокомісія заявляє про активні переговори з Польщею та Україною для вирішення цієї ситуації.
Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають,
– розповів RMF FM речник Єврокомісії.
Блокада українського кордону: що відомо
На минулому тижні польські транспортні компанії розпочали проведення блокади на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати кордон за виконання наступних умов:
- Повернення дозволів для українських перевізників.
- Посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту).
- Заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС.
- Отримання доступу до української системи "Шлях".
- Окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга".
- Виділення окремих черг для порожніх авто.